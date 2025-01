Per Merola (FSA CNPP) al carcere di Sulmona occorrono provvedimenti  urgenti

Sulmona, 9 gennaio– Nel pomeriggio di ieri, presso la Casa Reclusione di Sulmona, si è registrata un’aggressione fisica, con minacce, da parte di un detenuto, a danno del Direttore dell’Istituto, dirigente Stefano Liberatore.

“Esprimiamo incondizionata vicinanza e solidarietà al Direttore Liberatore – commenta Giuseppe Merola Segretario Nazionale Federazione Sindacati Autonomi CNPP – con ferma condanna per l’evento. Un episodio aberrante che merita ogni impellente riflessione politica ed istituzionale – continua Merola – affinché vengano poste in essere attività a salvaguardia di tutta la comunità penitenziaria peligna, che vanta seri professionisti delle diverse aree, a tutela dell’ordine e sicurezza. Il personale non può continuamente essere esposto a rischi per la propria incolumità psico-fisica, per cui occorrono primi interventi in aderenza alle normative vigenti, ovverosia il trasferimento di detenuti che si rendono autori di gravi eventi critici”.