Carcere :  per  Di Girolamo (M5S), a Sulmona situazione allarmante. Chiesto incontro ai vertici del Dap

Sulmona, 8 gennaio– Le notizie che arrivano in questi giorni dal carcere di Sulmona sono preoccupanti ma di certo non sorprendono. Negli ultimi mesi stiamo assistendo a una vera e propria escalation delle aggressioni nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria. Lo scrive in una nota la senatrice sulmonese Gabriella Di Girolamo (M5S)

“Poche settimane fa- spiega Di Girolamo– attraverso l’ennesima interrogazione parlamentare, ho denunciato fatti ed episodi gravissimi – dalle aggressioni alla circolazione di droga e telefoni tra i detenuti – che fanno del carcere di Sulmona un vero e proprio caso nazionale, meritevole della massima attenzione.

L’ultima aggressione ha coinvolto il direttore del carcere, e solo il pronto intervento degli agenti di polizia penitenziaria ha evitato il peggio.

Non si può perdere altro tempo, bisogna intervenire in tutti i modi e in tutte le direzioni. Serve più personale, servono maggiori e migliori mezzi. A poco servirà l’apertura del nuovo padiglione se agli agenti non verrà data la possibilità di svolgere il proprio lavoro nel migliore dei modi e in condizioni ottimali, a garanzia della loro sicurezza e di quella dei detenuti. Per questi motivi, conclude, ho chiesto un incontro urgente ai vertici del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria”.