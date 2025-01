Il Consiglio regionale ha approvato Bilancio di previsione e Legge di Stabilità

Tanti i provvedimenti varati dall’Assemblea nel corso della lunga seduta di ieri conclusasi intorno alla mezzanotte: molti sono stati approvati all’unanimità. Quali ? Ecco l’elenco

Sulmona,31 dicembre- Nel corso dell’esame del provvedimento sono stati varati, all’unanimità, una serie di interventi come quello per la Vita indipendente, con un ulteriore finanziamento pari a 1 milione di euro; il contributo in favore del Convitto nazionale “Delfico” (320.000 euro) per la copertura dei costi per vitto e alloggio dei convittori nella struttura alberghiera Hotel Gran Sasso. Altri interventi per il Giubileo 2025: 190.000 euro; sostegno marinerie abruzzesi per mancato dragaggio dei porti:

200.000 euro; contributo per celebrazione Premio Flaiano: 60.000 euro; contributo iniziative per il sostegno dei Comuni candidati a Capitale della cultura e dell’arte contemporanea: 200.000 euro; sostegni ai Consorzi di bonifica per incremento costi energia: 1.200.000 euro; contributo al Comune di Caramanico per area crisi turismo termale: 100.000 euro; contributo ai Comuni del bacino sciistico Maieletta (viabilità): 30.000 euro; contributo al Club Alpino italiano: 10.000 euro; stanziamento per lo scorrimento della graduatoria relativa alla riqualificazione del sistema funiviario: 600.000 euro; contributo per gli oneri relativi alla progettazione di Palazzo Portoghesi di Sulmona: 100.000 euro; contributo per trasporto ferroviario intermodale e tradizionale: 150.000; contributo ad Arap per manutenzione depuratori: 200.000 euro; contributi per danni causati da fauna selvatica: 200.000 euro; contributo Parco regionale Sirente-Velino per danni causati da fauna selvatica: 100.000 euro; contributo Osservatorio regionale della Legalità: 20.000 euro; contributo a Tua per attività formative professionalizzanti: 200.000 euro; contributo per sostenere il pagamento della tassa automobilistica da parte dei residenti nei Comuni collocati nelle aree interne: 1.000.000 euro; festival diffuso “Concerti delle Abbazie”: 40.000 euro.

Contributo in favore dell’organizzazione di volontariato – Vittoria La Città dei Ragazzi di Alanno: 80.000 euro; fondi pari a 500.000 euro per la partecipazione a eventi fieristici in ambito turistico nazionali e internazionali; autorizzata la costituzione di un capitolo a supporto di una futura società di capitali in house providing (la Giunta provvederà ad approvare lo schema di atto costitutivo e statuto) denominata “Abruzzo Sport e salute”. Un sostegno alla Fondazione Genti d’Abruzzo (30.000 euro); contributo ad Arap per la manifestazione Marsicaland: 70.000 euro. Rifinanziate, inoltre, alcune leggi regionali per il triennio 2025-2027: Notte dei Serpenti, Transumanza (450.000 euro annui); Tutela delle Minoranza linguistiche (50.000 euro annui); Festival dannunziano (500.000 euro annui); Progetti per la valorizzazione del patrimonio medievale (100.000 euro annui). Previsto inoltre, lo stanziamento per sostenere le imprese che svolgono attività di servizio ai traffici marittimi operanti nel porto di Pescara pari a 60.000 euro. Autorizzata l’iscrizione di un fondo da destinare a enti locali, associazioni sociali, nel settore della cultura e contributi nel campo dello sport, al quale si provvede con le risorse derivanti dall’accantonamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie, ovvero delle maggiori stime di entrate disponibili, per un totale di 12 milioni di euro. Garantita la copertura finanziaria per gli esperti esterni del Comitato etico territoriale della Regione Abruzzo (20.000 euro).

Sanità e autonomia del Consiglio. Nella manovra risultano accantonati 10 milioni di euro, destinati alla copertura del potenziale disavanzo registrato, al 31 dicembre 2024, dal Servizio Sanitario Regionale. Per quanto riguarda l’Autonomia del Consiglio Regionale, è previsto uno stanziamento di 29 milioni di euro per il 2025, e di poco più di 28 milioni di euro, per ogni anno del biennio successivo, con uno stanziamento in conto capitale di 350mila euro per il 2025; e di 150mila euro rispettivamente per il 2026 e 2027.