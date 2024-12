Pubblicato il rapporto sullo stato della Legislazione del Consiglio regionale

L’Aquila 20 dicembre– E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale dell’Abruzzo, il “Rapporto sullo stato della Legislazione e sul rendimento istituzionale relativo all’annualità 2023 e alla XI Legislatura”. Si tratta di un utile strumento di conoscenza e divulgazione dell’attività legislativa della nostra Regione svolta nel corso dello scorso anno mentre nella seconda parte viene riportata l’analisi dei dati relativi all’attività istituzionale degli Organismi consiliari nel medesimo periodo di riferimento. In particolare, il Rapporto si colloca in un quadro che vede la gran parte dei Consigli regionali elaborare analoghi strumenti; inoltre, in conformità con le scelte fatte per la valutazione della legislazione dello Stato e delle altre Regioni, utilizza in via generale le medesime metodologie di aggregazione e di analisi del Rapporto sullo stato della legislazione curato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati, in modo da avere un quadro omogeneo di dati riferiti a diverse realtà legislative ma tra loro, comunque confrontabili. Tra l’altro, analizza i principali aspetti quantitativi della legislazione del periodo considerato, dal momento che il dato numerico costituisce già di per sé un contributo di conoscenza dell’ordinamento regionale e può dare immediati spunti di riflessione sull’andamento dell’attività legislativa regionale oltre ad approfondire i dati sostanziali e qualitativi che hanno condotto a una ricostruzione delle principali tendenze della normazione regionale. Vengono analizzati anche i dati relativi all’attività degli Organismi consiliari con il monitoraggio del rendimento istituzionale degli stessi attraverso la ricognizione, la raccolta e l’elaborazione dei dati sull’attività dell’Assemblea regionale, delle Commissioni consiliari permanenti e degli altri organismi istituzionali.