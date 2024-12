Legge Bilancio: Donno (M5s), governo assente, sciopero ministri per mancato aumento stipendio?

Roma, 19 dic – “Assistiamo all’ennesima assoluta mancanza di rispetto nei confronti di questo Parlamento e chiediamo l’intervento di Fontana. In queste settimane abbiamo assistito a una gestione pessima dei lavori sulla Legge di Bilancio, una confusione totale, con emendamenti che arrivavano all’ultimo minuto. Quasi certamente dovremo tornare in Commissione e l’assenza del governo di stamani e’ la ciliegina sulla torta”. Lo afferma in Aula il deputato del Movimento 5 Stelle Leonardo Donno.

“Questo e’ il fantastico mondo di Giorgia. Nella vita reale- riferisce ancora l’Agenzia Nova-se un operaio arriva in ritardo rischia il licenziamento, mentre voi vi permettete il lusso di non presentarvi neanche. Mi sorge un dubbio: non e’ che gli esponenti di governo non parlamentari e residenti a Roma stanno scioperando per non avere avuto l’aumento di stipendio come i non residenti? Compratevi una sveglia, siete senza vergogna. Maggioranza, Governo: recuperate un minimo di dignita’ altrimenti andate a casa”, conclude.