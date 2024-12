Nuovi innesti per il Pratola, Torrini: “Ci risolleveremo”

Pratola Peligna,18 dicembre- – Invertire la tendenza. Questo l’obiettivo del Pratola, che in questo girone di andata ha trovato non poche difficoltà. I nerostellati occupano attualmente il penultimo posto in classifica.

La squadra di Marco Rossi è reduce da due pareggi di fila. L’ultimo quello di domenica scorsa all’Ezio Ricci contro il Cappelle sul Tavo. Adesso ci sarà una lunga sosta per le festività natalizie. E così la società ha deciso di muoversi in maniera significativa sul mercato.

Tanti i nuovi acquisti, in primis il ritorno di Eduardo Cuccurullo. Ma sono arrivati anche altri innesti in difesa, come Antonello Salvati e Manuel Di Camillo. A centrocampo invece il Pratola potrà contare sui neo acquisti Lorenzo Carnassale, Antonio Cuccurullo e Simone Ferrandino.

Il presidente del Pratola Giordano Torrini analizza il momento non facile che sta vivendo la squadra: “La classifica non sorride in questo momento. Internamente sappiamo delle difficoltà, con infortuni e varie indisponibilità che hanno compromesso il cammino”.

Il numero uno nerostellato ha così deciso di innervare la rosa con elementi in grado di dare un contributo importante per uscire da una situazione di classifica deficitaria: “Abbiamo deciso di operare sul mercato introducendo qualche giocatore di esperienza. Ma anche ragionando in ottica futura, penso ad esempio a Ferrandino che è di Pratola.

Si tratta di un classe 2007 molto dotato tecnicamente, proveniente dalla juniores del Sulmona. Poi abbiamo tanti 2004 e 2005 alla prima esperienza”.

Il presidente Torrini si dimostra counque fiducioso: “Nel nostro percorso sono convinto che i frutti si vedranno più avanti. Siamo soddisfatti del lavoro di Marco Rossi e di tutto lo staff. Continuando a lavorare come stiamo facendo possiamo risollevarci da questa posizione di classifica”

Daniele Rossi