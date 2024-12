Teramo ospiterà le finali dei Campionati Italiani di Astronomia

Sulmona, 16 diembre c. – Si avvicina un evento di grande rilevanza per il panorama scientifico-educativo italiano:la XXIII edizione dei Campionati Italiani di Astronimia promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e organizzati dalla Società Astronomica Italiana e dall’Istituto Nazionale di Astrofisica. Dopo un rigoroso percorso di selezione articolato in più fasi, che inizierà questo mese, l’attesissima Finale Nazionale si terrà dal 6 al 9 maggio 2025 presso il Liceo Scientifico Statale “A. Einstein” di Teramo, che diventerà per alcuni giorni il centro dell’astronomia studentesca italiana.

L’evento coinvolge studentesse e studenti delle scuole italiane, suddivisi in quattro categorie (Junior 1, Junior 2, Senior e Master) in base all’età e all’anno di frequenza. Dopo la Preselezione, che si svolgerà il 18 dicembre, e la Gara Interregionale, prevista per il 26 e 27 febbraio 2025, i finalisti e le finaliste – i cui nomi saranno resi noti entro l’18 marzo 2025 – potranno raggiungere Teramo per contendersi il titolo nazionale.La scelta del Liceo “A. Einstein” di Teramo come sede della Finale Nazionale sottolinea l’importanza della città abruzzese nel panorama educativo e culturale italiano. Teramo è la sede più antica dell’Inaf-Osservatorio Astronomico d’Abruzzo, dal 2017 composto da due sedi distintive – la storica Specola di Collurania a Teramo e l’altopiano di Campo Imperatore sul Gran Sasso a 2200 metri di altitudine.

–L’Osservatorio Astronomico d’Abruzzo rappresenta un ponte tra passato e futuro, che unisce tradizione e innovazione in un contesto internazionale. Oltre a essere una delle sedi organizzatrici dei Campionati di Astronomia, l’INAF d’Abruzzo è anche sede interregionale per Abruzzo, Molise, Marche e Umbria. Durante i quattro giorni dell’evento, i partecipanti affronteranno prove impegnative, dimostrando le proprie conoscenze e abilità in astronomia. Oltre alla competizione, i giovani avranno l’opportunità di vivere un’esperienza formativa indimenticabile, tra momenti di confronto, approfondimenti scientifici e attività sociali.Le studentesse e gli studenti che vinceranno i Campionati Italiani di Astronomia saranno inseriti nell’Albo Nazionale delle Eccellenze, riconoscimento che premia l’impegno e il talento degli studenti. Tra i vincitori della finale sarà poi selezionata la squadra italiana che parteciperà alle Olimpiadi Internazionali di Astronomia, occasione per mettere in contatto giovani appassionati di astronomia di tutto il mondo.