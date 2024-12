Una visita gradita a Sulmona: gli atleti olimpici di scherma  Volpi e Garozzo

Sulmona,15 dicembre- A Sulmona gli atleti olimpici di scherma Alice Volpi e Daniele Garozzo.Classe 1992,senese lei e catanese lui, gli schermidori di fama mondiale, specializzati nel fioretto, hanno fatto visita ai ragazzi della Gymnasium Schema Club di Sulmona.

La coppia di atleti,uniti anche nella vita,ha collezionato numerose medaglie “pesanti”, tra cui ori ai mondiali e premi internazionali.

Volpi e Garozzo amano molto la nostra terra e mantengono un rapporto di amicizia e collaborazione con il presidente della società ovidiana, Quintino Moca. “Siamo onorati di averli avuti nostri graditissimi ospiti, ha detto, e, in vista del rinnovo del consiglio nazionale FIS, per cui Garozzo è in lizza, torneranno presto in città.”

(b.z.)