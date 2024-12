Progetto “ Morricone in Ia”, le musiche da film del grande compositore italiano

proposte in grafica dall’Intelligenza Artificiale domani, domenica 15 dicembre, ore 17.30 Teatro Comunale “M.Caniglia” Sulmona

Sulmona, 14 dicembre– Si avvicinano le feste natalizie e il calendario della stagione della Camerata Musicale domani, domenica 15 dicembre al Teatro “M. Caniglia” di Sulmona,propone per tutti gli appassionati della musica e del cinema una serata speciale, resa ancor più speciale dall’intervento dell’Intelligenza Artificiale.

Il Progetto “Morricone in IA” infatti si realizza con l’Orchestra Sinfonica del Teatro Goldoni di Livorno, diretta dal M° Francesco D’Arcangelo in un programma dedicato ad alcune tra le più famose colonne sonore del cinema. Un viaggio tra le magiche musiche da film del premio Oscar Ennio Morricone e un’elaborazione grafica in IA delle scene più significative dei film che lui ha contribuito a rendere indimenticabili, sono questi gli elementi fondamentali dello spettacolo ideato per un completo coinvolgimento del pubblico.

Lo spettatore vivrà una realtà immersiva e personalizzata dall’Intelligenza Artificiale che ambienterà le scene più belle delle colonne sonore proposte nei luoghi della città. Uno spettacolo unicodove nelle immagini proiettate sullo schermo, scorreranno i personaggi dei film come una giovanissima Claudia Cardinale con Charles Bronson ed Henry Fonda in “C’era una volta il West” (Sergio Leone 1968), oppure un Robert De Niro di “C’era una volta in America” (1984) e “Mission”, o ancora l’indimenticabile Gian Maria Volontè (nel film del 1970, premio oscar di Elio Petri) “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” e tutti si muoveranno nelle piazze e nei luoghi della città di Ovidio.

Ma nel programma della serata ci sono anche le musiche e i personaggi da “La Leggenda del pianista sull’oceano”, “Nuovo cinema Paradiso e ancora molti altri film (dal Dittico del Dollaro aGiù la Testa, Here’s to you Il buono, il brutto e il cattivo, Il segreto del Sahara, L’estasi dell’Oro, On earth as it is in Heaven).

L’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno per la sua Stagione Sinfonica e le sue produzioni liriche collabora con l’Arena di Verona, il Teatro del Giglio di Lucca, il teatro Verdi di Pisa, il Teatro dell’Opera Giocosa di Savona. Coproduce e collabora con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, l’Orchestra Metropolitana di Bari, l’Orchestra Sinfonica Siciliana.

E’ invitata nei Festival internazionali come l’Abu Dhabi Festival, il Festival d’Aix-en-Provence (Francia), Saaremaa Opera Festival (Estonia). Sue specificità artistiche sono il repertorio lirico di Mascagni,Puccini e Verdi.

Il direttore Francesco D’arcangelo violoncellista e direttore d’orchestraha studiato con i maestri Bellugi, Dini Ciacci, Karabtchevsky. E’ fondatore e direttore artistico dell’attività musicale dell’associazione “Gestione Musica” che ha lo scopo di divulgare e promuovere la musica classica attraverso una tipologia di spettacoli con una filosofia di esecuzione nuova e più vicina al pubblico, raccontando e spiegando le esecuzioni proposte attraverso descrizioni, racconti di aneddoti e storie inerenti e valorizzanti il materiale eseguito.Grazie all’ Ensemble Lirico Italiano” e all’orchestra da camera “Salerno Sinfonietta” delle quali è direttore musicale, questa idea prende forma in una veste originale.

Per gli spettacoli di Natale della Camerata Musicale, come ormai tradizione, c’è un mini abbonamento: la Christmas Card che offre la possibilità di assicurarsi tre appuntamenti richiestissimi: con i Gospell per il concerto di Natale il 26 dicembre, per il tradizionale gran concerto di Capodanno con orchestra e brindisi il 1 gennaio 2025, infine per il balletto con il Russian Classical Ballett che torna al Teatro Caniglia portando il più conosciuto ed eseguito al mondo tra i classici della danza:Il Lago dei Cigni.