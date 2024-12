Inaugurata la nuova Caserma della Gdf di Popoli Terme. 

Presente anche il Comandante Regionale Gen. Germano Carmignoli

Popoli, 13 dicembre E’ stata inaugurata, oggi, la nuova caserma sede della Tenenza di Popoli Terme intitolata alla memoria del Maresciallo Maggiore della Guardia di Finanza, Giuseppe Cirilli, fiamma gialla pescarese che, nel corso della seconda guerra mondiale con il grado di Sottobrigadiere in forza al 1° Battaglione Mobilitato, si è distinta per valore e ardimento sul fronte greco – albanese, meritando la Medaglia di Bronzo al Valor Militare e la Croce di Guerra al Valor Militare.

Alla cerimonia, che si è svolta alla presenza del Comandante Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Germano Caramignoli e del Comandante Provinciale di Pescara, Col. t.SPEF Giuseppe Lopez, hanno presenziato numerose Autorità civili, religiose e militari tra cui il Prefetto di Pescara Flavio Ferdani. La nuova caserma occupa il complesso di via De Contre, che insiste su un’area complessiva di circa 900 mq ed è stato ristrutturato nel rispetto delle più recenti normative tecniche e moderni standard costruttivi anche in tema di abbattimento delle barriere architettoniche.

Il Generale Caramignoli nel corso del suo discorso di saluto, oltre a delineare la grande personalità del Maresciallo Cirilli, ha ringraziato il Sindaco di Popoli Terme dr. Moriondo Santoro e l’Amministrazione tutta per la grande disponibilità e l’impegno profuso che ha consentito di consegnare al Corpo questa struttura, sottolineando come la nuova caserma, molto più spaziosa e confortevole rispetto alla precedente sede, permetterà di migliorare il clima organizzativo e le condizioni di operatività delle donne e degli uomini della Guardia di Finanza quotidianamente impegnati nel dispositivo di presidio economico – finanziario del territorio e, più in generale, del livello di produttività ed efficacia della complessiva azione di servizio a beneficio dell’intera collettività.

La cerimonia è proseguita con la benedizione della caserma impartita dal Monsignor Michele Fusco, vescovo della Diocesi di Sulmona-Valva, accompagnato dal Cappellano militare del Comando Regionale Abruzzo don Stefano Aita, con la scopertura della targa alla presenza del figlio Emidio e della nipote Alessandra Cirilli, madrina della cerimonia, che ha effettuato anche il taglio del nastro tricolore.

(ph marco prosperini)