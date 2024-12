Sulmona,10 dicembre- Un nuovo appuntamento con la Usle (Università della Libera età) di Sulmona è in programma per mercoledì 11 dicembre alle ore 16,30 presso Aula Magna dell’Istituto d’Istruzion Superiore Ovidio, Via Silvestro di Giacomo n° 22

Nell’occasione sarà l’avv. Guido Colaicovo a tenere una interessante relazione sul tema “ L’ergastolo ostativo”