Miriam Stella al Setai e al Faena di Miami Beach

Prima la boutique temporary e ora la presenza nei due hotel più trendy e fascinosi della Florida

La stilista Miriam Stella

Pescara,10 dicembre– Una manciata di mesi dopo l’inaugurazione della boutique, Miriam Stella ha raddoppiato la presenza a Miami. Ora le eleganti creazioni della stilista abruzzese sono presenti al Setai e al Faena, due degli hotel più trendy, fascinosi e ricercati della Florida.

Il passaggio dalla boutique, un elegante temporary store ubicato nel prestigioso Palau Building, in Sunset Harbor, agli scintillii del Setai e del Faena, mete privilegiate del turismo internazionale di alto livello, è stato introdotto dalle crescenti attenzioni che le riviste specializzate Made in Usa hanno riservato a Miriam.

Una creazione di Miriam Stella

L’iconico Glady’s le ha dedicato la copertina e un bellissimo servizio nel quale sono stati esaltati colori, qualità, fantasia e originalità dei capi. La collezione 2025, presentata di recente nello storico e prestigioso Palazzo Serbelloni di Milano, è stata un autentico successo che ha attirato le attenzioni dei buyer e dei giornalisti di mezzo mondo. La vocazione della maison a non avere confini, del resto, è scritta nel sole: Miriam Stella insegue l’estate, al di là degli orizzonti.

“Sono felicissima di aver raggiunto questi obiettivi, ma ne ho sempre di più ambiziosi “, dice la stilista. “Dopo ogni collezione, comincio subito a creare quella successiva, che inevitabilmente mi entusiasma sempre più della precedente. Siamo cresciuti molto negli ultimi tempi e non solo come immagine. Parlo dell’azienda Miriam Stella. La struttura messa su, composta da professionisti di esperienza, ci sta permettendo di rispondere al meglio alle sollecitazioni di un mercato globale ed esigente. Attualmente siamo presenti in tantissimi punti vendita, da Milano a Dubai, Il Cairo, da Saint Tropez a Porto Rico, New York. Per Miami c’è e ci sarà sempre un posto speciale nel cuore: è in quella magnifica città, nel corso di una vacanza con mio marito Nico Lerri, che è scattata la scintilla e ho trasformato la passione per la moda e la bellezza in senso generale, nella mia attività”.

Un abito di Miriam Stella

Cosa c’è nel futuro di Miriam Stella? “Io e il mio collega Antonio Bianchini stiamo sviluppando ulteriormente la rete vendita a livello internazionale, sulla scia dell’ottimo lavoro sin qui fatto, ad esempio, negli Usa e a Dubai”, risponde il consulente Enzo Puzone (A&S Partners). “Abbiamo già selezionato risorse qualificate per i mercati esteri e stiamo per chiudere accordi commerciali con primari distributori della Corea del Sud. Il lavoro continua incessante anche sul mercato interno. Vogliamo essere presenti in tutto il mondo perché siamo un brand globale. Dal punto di vista societario, stiamo prevedendo un’importante capitalizzazione finalizzata agli investimenti previsti dal nostro piano industriale 2025-2028”.