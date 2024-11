 Abruzzo: Ematologia, Veri’ “La nostra  tra le sette regioni con terapie innovative e qualificate”

Nicoletta Verí

Pescara, 29 novembre “L’organizzazione in ematologia è stata oggetto di una recente iniziativa dell’European House Ambrosetti, alla quale hanno partecipato rappresentanti di Agenas, della Società Italiana di ematologia, delle associazioni di volontariato e membri del Parlamento. L’ematologia è una delle aree terapeutiche a maggior tasso di innovazione. Le nuove terapie hanno migliorato sopravvivenza e qualità di vita dei pazienti. La complessità della malattia richiede diagnosi tempestiva e un processo di cura altamente specializzato. La Regione Abruzzo- ha rilevato l’Assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì- è una delle sette regioni italiane ad avere attivato una rete ematologica regionale con hub a Pescara dove è presente la UOC di ematologia e i centri spokes di L’Aquila, Teramo e Chiet. Una tale struttura garantisce un’attività diagnostica di alta qualità unita all’accesso alle migliori cure garantite anche dalla presenza di numerosi trials clinici (circa 80, al momento attivi presso l’ematologia di Pescara). Il nostro modello organizzativo è vincente per i pazienti che hanno un percorso terapeutico di qualità totalmente intra-regionale e per i professionisti che vedono, nella nostra Regione, un modello di attrattività e di crescita lavorativa”.