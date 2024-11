 Il Presidente Marsilio  ha incontrato oggi  il nuovo Presidente ERSI  Luigi Di Loreto, 

Sulmona, 26 nov. Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato oggi Luigi Di Loreto, nuovo presidente dell’ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), alla presenza del Vice Presidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia. L’incontro è stata l’occasione per discutere le sfide e le priorità strategiche relative alla gestione del servizio idrico integrato in Abruzzo, con un’attenzione particolare agli investimenti necessari per il miglioramento delle infrastrutture, la tutela delle risorse idriche e l’ottimizzazione dei servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

Il presidente Marsilio ha espresso i suoi auguri di buon lavoro ribadendo il ruolo centrale dell’ERSI nel garantire servizi di qualità, sostenibilità ed efficienza della rete idrica regionale, evidenziando l’importanza di una collaborazione sinergica tra le istituzioni regionali e l’ente per affrontare le criticità e promuovere interventi di lungo termine.