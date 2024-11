Presentazione del nuovo libro di Gianfranco Giustizieri

L’Aquila, sabato 23 novembre ore 17, presso la Libreria Colacchi

Gianfranco Giustizieri

L’AQUILA – Sabato 23 novembre, alle ore 17, presso la Libreria Colacchi (Corso Vittorio Emanuele 5, L’Aquila), ci sarà la presentazione di “Aderenti Epurati Salvati Rinati – Fatti, personaggi e una scrittrice: Laudomia Bonanni”, il nuovo libro di Gianfranco Giustizieri per le edizioni Carabba di Lanciano.

Dopo i saluti di Carlo Fonzi, presidente dell’Istituto Abruzzese di Storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea – IASRIC, che patrocina l’evento, interverranno Maria Rosaria La Morgia, giornalista e scrittrice, Giustino Parisse, giornalista e scrittore, e Gianni Orecchioni, presidente della Casa Editrice Carabba. Coordinerà l’incontro Fabrizio Marinelli, presidente della Deputazione Abruzzese di Stria Patria e saggista.

Il libro ripercorre gli anni che vanno dall’avvento del regime fascista al primo periodo della Repubblica Italiana in terra d’Abruzzo, tempo contrassegnato da numerose adesioni e successivi “cambi di rotta” nella navigazione di donne e uomini all’interno della vita politica e culturale nel nostro Paese. Tutti con un’iniziale storia personale, con scelte convinte o obbligate, ideali o sostanziali, opportunistiche o indifferenti, di militanza o di libertà, per l’approdo finale a nuove esistenze.

Tra gli altri una protagonista della vita culturale italiana – qual è stata la scrittrice Laudomia Bonanni(L’Aquila, 8 dicembre 1907 – Roma, 21 febbraio 2002) – con la necessità, non più procrastinabile, di fare chiarezza e di allontanare la disinformazione che ha contribuito in parte ad oscurarne la fama. L’autore ha rintracciato documenti, in parte inediti, in Archivi pubblici e privati, ha letto fogli di antichi giornali di cui si erano perse le tracce, ha ricostruito storie individuali e sociali, per “non colpire” ma per cercare di capire “il prima” e “il dopo” di ogni percorso e conservarne la memoria.

Gianfranco Giustizieri è nato a L’Aquila nel 1946. La sua vita professionale si è svolta soprattutto all’interno delle istituzioni scolastiche. Studioso di letteratura italiana con relativo insegnamento universitario come cultore della materia, specializzato in Riviste della prima metà del ‘900, è autore di numerosi articoli riguardanti il patrimonio letterario abruzzese e nazionale. Tra le sue opere i quattro volumi dedicati alla scrittrice Laudomia Bonanni, di cui è riuscito a recuperare parte dell’Archivio personale e ad integrarlo con ritrovamenti e aggiornamenti successivi. Oltre a studi su Gabriele d’Annunzio, Pasquale Scarpitti e Pietro Zullino, è autore del romanzo storico La storia del tenente Cosimo G. e del saggio Aeroporto militare n° 452.