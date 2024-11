Oggi a Bugnara ( ore 17) convegno per ricordare Giuseppe Bolino “ Un intellettuale abruzzese”

A 40 dalla sua prematura scomparsa (18 novembre 1984) l’iniziativa promossa dal Centro Studi e Ricerche “Nino Ruscitti“ vuole essere un’occasione di riflessione su un intellettuale cattolico,studioso poliedrico,uomo delle Istituzioni, politico illuminato La giornata si concluderà con la premiazione di “Radici e territorio” 2024, dei giornalisti Giuseppe Guastella, Laura Di Pillo, Barbara Di Silvio e la consegna di uno speciale riconoscimento al periodico “La Foce” di Scanno.

Bugnara,16 novembre– Bugnara torna ad essere nel pomeriggio ancora protagonista per la cultura in questo territorio. Alle ore 17,presso la Sala Congressi, (P.zza De Gasparis)il Centro Studi e Ricerche “ Nino Ruscitti” ha organizzato due appuntamenti culturali di indubbio interesse

Il primo vede la collaborazione con i comuni Comuni di Bugnara e Sulmona, la Regione Abruzzo, l’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo e l’Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea. Il secondo invece, concluderà la giornata con la premiazione dei protagonisti “Radici e territorio” 2024, i giornalisti Giuseppe Guastella, Laura Di Pillo, Barbara Di Silvio e la consegna di uno speciale riconosciemento al periodico “La Foce” di Scanno.

In coincidenza con il 40° anniversario della prematura scomparsa (Sulmona, 18 novembre 1984) di Giuseppe Bolino, intellettuale cattolico, studioso poliedrico, uomo delle istituzioni, politico energico e illuminato, il Centro Studi e Ricerche “Nino Ruscitti” ha organizzato un convegno dal titolo “Attualità e vocazione di un intellettuale abruzzese”.

Il programma dei lavori prevede i saluti del Presidente del Centro Studi Matteo Servilio, del sindaco di Bugnara Domenico Taglieri, del sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero e dell’Assessore regionale alla Cultura Roberto Santangelo. Subito dopo, gli interventi di Carlo Alicandri Ciufelli (Assessore alla Cultura del Comune di Sulmona), Carlo Fonzi (Presidente dell’Istituto Regionale per la Storia della Resistenza) e Stefano Pallotta (Presidente dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo).

A conclusione dei lavori si svolgerà invece la cerimonia di consegna dei riconoscimenti per l’anno 2024 di “Radici e territorio”, un’iniziativa volta a premiare chi, con la propria attività professionale, onora il nostro territorio in Italia e nel mondo. Quest’anno i riconoscimenti andranno ai giornalisti Giuseppe Guastella (Corriere della Sera – Milano) originario di Sulmona, Laura Di Pillo (Sole 24 Ore – Milano), originaria di Pratola Peligna e Barbara Di Silvio (Agenzia di Stampa ‘Nova’ – Pechino) originaria di Bugnara. Un riconoscimento speciale sarà assegnato al periodico ‘La Foce’ di Scanno per i suoi 80 anni di attività.

Secondo Matteo Servilio Presidente del Centro Studi Nino Ruscitti “L’appuntamento chiude un anno intenso e ricco di attività e segna la nascita di nuove collaborazioni con gli altri operatori culturali del territorio. Sarà l’occasione per onorare la memoria del prof. Bolino, uomo di cultura e delle Istituzioni e per riflettere sul contributo della cultura alla valorizzazione del territorio“.

