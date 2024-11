La solidarietà  del Vescovo Fusco a don William Torres, parroco di Civitella Alfedena 

Mons. Michele Fusco

Sulmona,15 novembre – Con grande dispiacere e tristezza ho appreso degli iterati atti intimidatori subiti da don William Torres, parroco di Civitella Alfedena. Questi gesti, oltre a rappresentare una grave offesa alla persona del sacerdote, mettono in discussione il clima di serenità e di rispetto che dovrebbe caratterizzare ogni comunità.

Esprimo la mia più ferma condanna nei confronti di chi si è macchiato di tali azioni vili e invito tutti a collaborare con le forze dell’ordine affinché i responsabili siano presto individuati. In questo momento difficile, desidero assicurare a don William la mia paterna vicinanza e la mia solidarietà insieme a quella di tutto il Presbiterio diocesano. Prego affinché questi atti di violenza non scalfiscano la fede e la speranza di don William e di tutta la comunità di Civitella Alfedena. Invito a pregare per lui e per coloro che lo hanno minacciato.