Carcere Sulmona, Di Girolamo (M5S): “Situazione al collasso, predisposta nuova interrogazione”

Sulmona,15 novembre– “Mi chiedo cosa si stia aspettando. Il carcere di Sulmona è al collasso nonostante gli sforzi degli agenti della Polizia penitenziaria, chiamati a fare l’impossibile per gestire una situazione pericolosa e ormai senza freni. È proprio grazie al lavoro di queste persone che finora è stato possibile scongiurare il peggio ma fino a quando riusciranno a resistere senza gli interventi richiesti? “. E’ quanto sostiene la senatrice Gabriella Di Girolamo a proposito della carenza di personale nel carcere di Sulmona.

“Manca personale, nel carcere circolano droga e telefonini, gli agenti vengono aggrediti in continuazione. I detenuti più facinorosi, e spesso al centro di vere e proprie colluttazioni con le guardie carcerarie, non vengono trasferiti come disposto da apposita ordinanza del Dipartimento per l’Amministrazione penitenziaria. Non si vuole creare un caso Sulmona, esiste già, e a farne le spese sono gli agenti chiamati a fronteggiare con mezzi e risorse inadeguate una situazione assurda. Per questo motivo – aggiunge ancora la sen. Di Girolamo– ho nuovamente chiesto al Ministro della Giustizia di intervenire in maniera incisiva e concreta. In che modo?

Assicurando più unità di personale di Polizia penitenziaria, inviando le unità cinofile per contrastare la circolazione di droga e utilizzando jammer (disturbatori elettronici delle frequenze) per impedire l’uso dei telefonini con cui i detenuti comunicano tra di loro e con l’esterno. Mi chiedo cosa stiano aspettando il Ministro e i sottosegretari competenti. Il carcere di Sulmona sta per esplodere ma sembra che a loro non interessi “