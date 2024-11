 A Pescara la cerimonia di consegna del “ Premio Abruzzo Corale  2024”

Tra gli insigniti l’aquilano Vincenzo Vivio, fondatore e direttore per 40 anni del Coro della Portella

di Goffredo Palmerini *

Vincenzo Vivio premiato da Guerino Testa e Gianni Melilla

L’AQUILA – L’Associazione Regionale Cori d’Abruzzo ha promosso la seconda edizione del “Premio Abruzzo Corale”, assegnato a personalità che si sono distinte nel campo musicale e, in particolare, per l’impegno profuso in favore del settore corale. La cerimonia si è svolta domenica scorsa 10 novembre a Pescara nella Sala consiliare del Comune, presenti il sindaco Carlo Masci, il presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, l’assessore alla cultura Maria Rita Carota, l’on. Guerino Testa e l’ex deputato Gianni Melilla. Queste riportate di seguito le personalità insignite per il loro talento e i loro meriti, come riportato nelle motivazioni del premio loro tributato.

Antonio Piovano, musicista e compositore, “per aver formato alla musica più generazioni di studenti oggi affermati musicisti e direttori di coro, instillando in molti di essi la passione per il canto popolare tradizionale abruzzese di cui è fine studioso, ricercatore e autore di moltissime elaborazioni e composizioni”;

Luigi Piovano, violoncellista e direttore d’orchestra, “per rappresentare l’Abruzzo nelle più alte istituzioni culturali e musicali ed essere sempre disponibile alla valorizzazione del patrimonio e delle realtà musicali e corali abruzzesi, con le quali ha collaborato e collabora in più occasioni”;

Roma, Coro della Portella a Sant’Agnese in piazza Navona

Mauro Pedrotti, notissimo direttore del Coro della SAT di Trento, “punto di riferimento di tutte le formazioni maschili nei repertori popolari e alpini, particolarmente vicino alla città dell’Aquila del dopo sisma, ove è voluto tornare il 16 ottobre 2016 in un memorabile concerto all’Auditorium “Gen. S. Florio” della Guardia di Finanza”;

Vincenzo Vivio, architetto, storico d’arte e direttore di coro, “per aver ideato e promosso con grande spirito di inclusione molteplici incontri corali, tra cui la più importante rassegna di canti natalizi della regione, la Cantata di Natale, che da quarant’anni ininterrotti unisce tutte le formazioni corali aquilane alla cittadinanza nello spirito vivo del Natale”.

La 40^ edizione della Cantata di Natale si svolgerà quest’anno nella Basilica di S. Maria di Collemaggio nelle domeniche d’Avvento 8, 15 e 22 dicembre. Vi prenderanno parte 18 cori del territorio aquilano, i quali animeranno singolarmente anche numerose celebrazioni liturgiche del periodo natalizio nelle parrocchie della città, delle frazioni e del circondario.

***

Vincenzo Vivio è nato nel 1953 a L’Aquila. Architetto, docente di storia dell’arte e musicista autodidatta, coltiva una grande passione per il canto corale dal lontano 1972, quando partecipò con il Coro Gran Sasso dell’Aquila al “1° Festival nazionale dei canti di montagna”, in piazza Navona a Roma. Nel 1980, durante il servizio militare, da allievo e poi ufficiale di complemento, ha formato e diretto il Coro del 100° corso della Scuola Militare Alpina di Aosta e, l’anno successivo, il Coro del Battaglione Alpini L’Aquila. L’esperienza acquisita durante la naja è stata fondamentale per la sua formazione. Infatti, nel 1982 ha fondato il Coro della Portella, complesso maschile abruzzese che ha guidato per quarant’anni, portandolo ad una notorietà che travalica i confini nazionali. Con il Coro Portella ha tenuto più di 800 concerti, producendo diversi CD e partecipando a manifestazioni di grande prestigio e a notissime trasmissioni radiotelevisive. Ha inoltre curato nel 2004 la pubblicazione del volume “Belle rose”, raccolta di canti popolari italiani armonizzati da Teo Usuelli.

Da sempre impegnato nella promozione e nella diffusione della musica corale, ha promosso e curato l’organizzazione di varie rassegne aquilane, tra le quali “Quel mese d’aprile” e la “Cantata di Natale”, giunte rispettivamente alla 30^ e 40^ edizione. Da oltre venti anni coordina anche il Coro Aquilano del Venerdì Santo, composto da circa duecento cantori, che accompagna la Processione solenne nel percorso cittadino con i canti della Passione. Per la sua attività musicale ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali il premio “Emanuele Nanni” a Tornimparte, la cittadinanza onoraria del Comune di Barisciano e il Premio regionale abruzzese alla carriera per i direttori di coro a Castelvecchio Subequo. Dal 2004 al 2008 è stato presidente dell’ARCA, Associazione Regionale Cori d’Abruzzo, dove continua ancora oggi a dare il proprio contributo come membro della Commissione artistica. Dall’ottobre del 2013 al dicembre del 2014 ha diretto il Coro ANA di Roma, autorevole complesso fondato da Lamberto Pietropoli, col quale ha tenuto 20 concerti. Nel 2015 è stato direttore artistico per l’organizzazione dei concerti corali della 88° Adunata Nazionale ANA a L’Aquila. Nel 2018 ha pubblicato, con il Coro della Portella, il sesto CD del gruppo, nel centenario della fine della Grande guerra. Nel 2022 ha pubblicato il CD “Passu passu, zittu zittu”, celebrativo della storia quarantennale del gruppo corale.