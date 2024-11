Gssi, inizia il nuovo ciclo di dottorato con 44 nuovi studenti da tutto il mondo

L’Aquila, la sede del GSSI ( nei pressi del Consiglio regionale)

L’Aquila,14 nov.– Il Gran Sasso Science Institute (Gssi) apre le porte a 44 nuovi studenti e studentesse, arrivati all’Aquila da tutto il mondo per formarsi nella ricerca di eccellenza in Informatica, Fisica, Matematica e Scienze Sociali. Il quarantesimo ciclo di dottorato al Gssi, iniziato in questi giorni e che si svolge interamente in inglese, lingua ufficiale dell’Istituto, è composto per oltre il quaranta per cento da studenti internazionali. Oltre all’Italia, i Paesi rappresentati sono quattordici, con giovani laureati provenienti da Asia, Medio Oriente, Africa, America ed Europa. In totale, il Gran Sasso Science Institute ha 187 studenti di dottorato.

Quest’anno, sono state assegnate dieci borse di studio per il corso di Computer Science (Informatica), dieci per Astroparticle Physics (Fisica delle astroparticelle), undici per Mathematics in Natural, Social and Life Sciences (Matematica applicata), dieci per Regional Science and Economic Geography (Scienze regionali e geografia economica), oltre a tre borse di studio per il nuovo dottorato in Innovative Technologies for Space Missions and Radiation Detection (Tecnologie innovative per le missioni spaziali e rilevamento delle radiazioni) inaugurato l’anno scorso e quindi al suo secondo anno.

Al GSSI sono arrivati anche tre studenti del DIN, il Dottorato di Interesse Nazionale. Si tratta di un modello di dottorato unico in Europa: coordinati a livello nazionale e con una rete di 77 atenei e numerosi enti, il DIN ha l’obiettivo di formare giovani ricercatori su temi strategici per il Paese, dall’intelligenza artificiale alle tecnologie spaziali. Gli studenti del quarantesimo ciclo saranno ufficialmente accolti lunedì 18 novembre a partire dalle 17.30 nell’Auditorium del GSSI, con un discorso di benvenuto della rettrice Paola Inverardi, del personale accademico con i cinque coordinatori dei corsi di dottorato e del personale amministrativo.