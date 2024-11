Giornata Regionale sulle Dipendenze  domenica 17 novembre 2024

Verì, promuovere la consapevolezza e il dialogo con i giovani

Nicoletta Verì, Assessore regionale alla Sanità

L’Aquila, 14 novembre Nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025 e su iniziativa della Regione Abruzzo, domenica 17 novembre si terrà la 3° Giornata Regionale sulle Dipendenze.

“Si tratta di una preziosa opportunità per sensibilizzare la comunità sui rischi e sulle conseguenze delle dipendenze – spiega l’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì – con particolare riferimento alle tecnologie digitali e al gioco d’azzardo online, vere e proprie emergenze sociali”. Nella giornata del 17 gli ambiti territoriali delle quattro ASL offriranno un programma ricco di incontri, eventi e tavoli tecnici nel segno una rete d’intervento capillare e coordinata finalizzata a promuovere un approccio integrato al tema della prevenzione. Le iniziative si estenderanno anche a lunedì 18 novembre con un convegno che si terrà a Pescara presso il Museo delle Genti d’Abruzzo Auditorium “Leonardo Petruzzi” significativamente intitolato “Sconnessi dalle Dipendenze Uniti nella Relazione”.“Gli studenti sono protagonisti attivi dei progetti di prevenzione promossi nelle scuole della Regione e condividono le loro esperienze formative per la prevenzione e la gestione delle dipendenze. L’evento punta a rafforzare il legame tra il settore sanitario, il mondo educativo e la comunità – conclude l’assessore – promuovendo il concetto di relazione autentica come strumento di contrasto alle nuove forme di dipendenza”.