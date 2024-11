Martedì torna a riunirsi il Consiglio regionale

Sulmona,9 novembre– Il Consiglio regionale è convocato per martedì 12 novembre, alle ore 11, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli”. A inizio seduta saranno discusse le seguenti interpellanze: Erogazione gratuita degli alimenti aproteici per i pazienti nefropatici, nei limiti massimali di spesa mensile, nella Asl di Teramo (a firma del consigliere Pepe); Sovraffollamento carcerario e sistema di medicina penitenziaria (Blasioli); Medico di base e ambulatorio di medicina generale nel Comune di Elice (Di Marco); Presenza di Mucillagine nel litorale costiero abruzzese: iniziative di competenza regionale a sostegno degli operatori del settore turistico, ricettivo e della pesca (Pepe); Sottopasso ferroviario – collegamento Viale Europa con via L.M.Pirelli e via del Cimitero nel comune di Teramo (Cavallari); Realizzazione parcheggi di scambio nei Comuni di Pretoro, Lettomanoppello e Roccamorice a servizio dell’utenza impianti sciistici della “Maielletta” (Blasioli); Criticità irrigue del Consorzio Bonifica Abruzzo interno Bacino Aterno e Sagittario (Pietrucci); Situazione del reparto di rianimazione nel P.O. di Lanciano (Paolucci). Successivamente sarà discussa la risoluzione, a firma del consigliere Cavallari, “Misure per il potenziamento dello screening di popolazione sul tumore mammario e istituzione del programma di valutazione del rischio per pazienti e famiglie con mutazioni geniche germinali”.

La seduta proseguirà con l’esame del progetto di legge “Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 2023 n. 10 (Disciplina del sistema turistico regionale)” e dei provvedimenti relativi al riconoscimento della legittimità di due debiti fuori bilancio: il primo riguardante la messa in sicurezza fiume Saline a Montesilvano in corrispondenza dell’attraversamento autostradale A14 – lavori in somma urgenza, il secondo la fornitura hardware idoneo a supportare software per programmazione e pianificazione dei servizi di Trasporto pubblico locale.

L’Assemblea procederà poi all’elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale; infine, sarà esaminata la risoluzione, a firma di Sospiri e Blasioli, “Stanziamento fondi per realizzazione di una nuova palazzina presso l’Istituto Volta di Pescara