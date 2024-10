Scoccia su elezione Palombizio nella Commissione Pari Opportunità

Marianna Scoccia

Sulmona,30 ottobre– “Oggi in Consiglio Regionale è stata eletta, unica in Valle Peligna , quale componente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, l’amica Marianna Palombizio, una donna capace e dalla grande determinazione. Una nomina importante e per la quale esprimo tutta la mia soddisfazione. Ritengo, infatti, da donna ancor prima che da amministratore, che sia di vitale importanza per la nostra società valutare l’applicazione delle Leggi nei riguardi della condizione del genere femminile. Sarà necessario tenere alta l’attenzione in materia di lavoro e impiego della donna e agire affinché venga abbattuta la disparità di genere e con essa le realtà di discriminazione ancora presenti. A Marianna e agli altri componenti Sabrina Parioli, Antonella Pallotta, Maria Rosita Cecilia, Benedetta La penna, Alessia Pesce, Martini Valeria, Antonella Lucia, Alessandro Ortolano, Franca Terra, Amelia Francia, Amelia e Francia, Rosa Pestilli vanno i miei più sinceri auguri per un proficuo lavoro, certa del contributo fondamentale che daranno alla nostra Regione”. Lo afferma la vicepresidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia.