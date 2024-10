Marsilio, nasce l’Hub del turismo termale che unisce Popoli Terme e Raiano

Sulmona,24 ottobre- Il progetto “Popoli Terme & Raiano: Hub del Turismo Termale e Sostenibile della Regione Abruzzo” è stato presentato, questa mattina, a Pescara, in Regione, dal presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, dal presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, dall’amministratore unico di Terme Inn di Popoli Terme, Benigno D’Orazio, dai sindaci di Popoli Terme (Pe)e Raiano(Aq), Moriondo Santoro e Marco Moca, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte anche il parlamentare, Guerino Testa, ed i consiglieri regionali, Maria Assunta Rossi e Luca De Renzis, ed Enrico Dolfi, dirigente divisione ferroviaria di Tua.Si tratta di un’iniziativa destinata ad incidere profondamente sull’offerta regionale legata al termalismo. Grazie anche al ruolo svolto dalla Agenzia per la Promozione del Turismo Sostenibile Popoli Terme, le due realtà termali saranno unite in un’unica progettualità, ovvero in un’offerta turistica unitaria ed integrata.



“Un plauso particolare va ai sindaci di Popoli Terme e di Raiano – ha affermato il presidente Marsilio– perché la collaborazione tra enti locali che, in questo caso, riguarda realtà che non appartengono nemmeno alla stessa provincia, supera i confini del campanile riuscendo a mettere insieme le loro specificità e quelli che oggi sono i loro punti di forza. Come Regione – ha proseguito il Presidente – abbiamo creduto molto nella possibilità che il termalismo, attraverso investimenti significativi, avrebbe rivitalizzato non soltanto la città di Popoli, oggi Popoli Terme, ma tutto il comprensorio del centro Abruzzo ed è quello che sta avvenendo. Sono felice di toccare con mano che oggi Raiano, e domani speriamo anche altre realtà, – ha rimarcato- comincino a lavorare sempre più insieme per far crescere questo asset e che ci sia quindi la capacità di sviluppare i progetti”.

Mi auguro anche – ha aggiunto – che gli ingenti investimenti pubblici che, attraverso il fondo complementare del PNRR legato al cratere sismico, vengano rapidamente messi tutti a frutto. Noi, anche grazie alla competenza del commissario Castelli, abbiamo lavorato duramente per rimuovere gli ostacoli burocratici e le lentezze decisionali che ad un certo punto si sono palesate. Ora – ha proseguito – si tratta di andare al dunque e confido nella capacità imprenditoriale e manageriale che ci sta mettendo del suo grazie anche agli investimenti privati che danno poi linfa all’investimento pubblico.

L’auspicio – ha concluso Marsilio – è di poter raccontare, come stiamo facendo oggi e anche nel prossimo futuro, una storia di successo di partenariato pubblico-privato, di rilancio del territorio e di collaborazione tra istituzioni su diversi livelli, compresa la sinergia con il ramo ferroviario dell’azienda di trasporto pubblico Tua”.Intanto, i Comuni di Popoli Terme e Raiano hanno sottoscritto il Patto di Collaborazione con l’Agenzia per la promozione del turismo sostenibile Popoli Terme, che andrà ad elaborare un progetto comune di sviluppo legato al Turismo Termale e Sostenibile. A costituire l’elemento di forza ed originalità del progetto è proprio l’integrazione delle offerte che vede privilegiare il binomio terme e salute a Popoli Terme e quello Spa e benessere a Raiano.