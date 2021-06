Sulmona, 22 giugno– Nel corso della riunione di ieri sera la Giunta regionale su proposta dell’assessore Guido Liris, ha approvato la variazione di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 per l’iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate. Si tratta di: interventi di protezione civile per fenomeni meteorologici gennaio 2017 (1.092.877,16 euro); Misure necessarie per garantire la piena sicurezza sul raccordo autostradale CH-PE (130.000,00 euro); Progetto “Scommettiamo sulla cittadinanza” Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (528.000 euro); Interventi di somma urgenza per eventi meteorologici ottobre – novembre 2019 (1.383.341,80 euro); Risorse anno 2021 per l’associazionismo comunale (53.870,93) euro; Piano regionale di censimento e rilevazione delle proprietà collettive (25.000 euro).