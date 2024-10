Sulmona: lavori per difesa idraulica fiume Sagittario, al via progetto per 100 mila euro

Ilenia Rico Assessore Comunale ai LL.PP.

Sulmona,18 ottobre– Saranno eseguiti lavori di manutenzione finalizzati alla difesa idraulica di un tratto del fiume Sagittario, che attraversa il territorio comunale, liberandolo da vegetazione che ostacola il normale corso delle acque, recuperando la piena funzionalità a quel tratto fluviale.

Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta, con finanziamento regionale di 100mila euro. Le lavorazioni previste consisteranno essenzialmente nella ripulitura e risagomatura dell’alveo del fiume, compreso il taglio della vegetazione presente e di piante di alto fusto, laddove sarà necessario, con eventuale scavo finalizzato al ripristino della regolare sezione di deflusso del corso d’acqua.

A causa della vegetazione da lungo tempo trascurata, l’alveo, in alcuni tratti, è interessato da un restringimento del corso fluviale e tale situazione porta ad un irregolare deflusso delle acque con conseguenti esondazioni e ristagni nelle aree limitrofe.

La vegetazione presente all’interno dell’alveo, di tipo arboreo ed arbustivo, ostruisce l’alveo stesso, impedendo il deflusso della corrente in regime di piena. In corrispondenza delle ripe del corso d’acqua è presente vegetazione ad alto fusto, composta per lo più da pioppi e salici, che spesso determinano con le loro radici un positivo elemento per la stabilizzazione delle sponde.

La vegetazione è accompagnata da un sottobosco di rovi particolarmente fitti che costituiscono, in occasione di eventuali piene, ostacolo al libero deflusso delle acque, con il deposito di materiale fluttuante.Sono inoltre presenti, in lunghi tratti, anche numerosi alberi secchi, a volte già caduti, in altri casi facilmente sradicabili in caso di piena, anch’essi potenziale ostacolo al libero deflusso delle acque.

Tali interventi mirano al recupero della funzionalità idraulica dei tratti interessati, senza modificazioni allo stato originario dei luoghi.

“E’ un provvedimento importante, con un finanziamento consistente, per prevenire esondazioni, liberando l’alveo del fiume e quindi tutelando il corso fluviale, così da ripristinarne la regolarità”. Lo dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Ilenia Rico.