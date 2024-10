“La migrazione italiana in Argentina. Professionisti, maestranze, storie” di Simonetta Tiranna e Patrizia Montuosi

L’Aquila,16 ottobre– Venerdì 18 ottobre 2024 alle ore 18.00 presso la “Casa Argentina” di Roma (Via Vittorio Veneto n.7), sarà presentato il volume, frutto dell’accordo siglato da UnivAQ e l’Ambasciata della repubblica Argentina in Italia, denominato “Cátedra Argentina”, “La Migrazione italiana in Argentina. Professionisti, maestranze, storie” a cura di Simonetta Ciranna e Patrizia Montuori, docenti dell’Università degli Studi dell’Aquila.

Il volume è parte della collana “Migrazioni/Migrations” ed è frutto della prima giornata di studi organizzata a L’Aquila nel maggio del 2023 nell’ambito della Cátedra Argentina: un accordo siglato fra l’Università dell’Aquila e l’Ambasciata Argentina in Italia avente l’obiettivo di promuovere la conoscenza della «realtà sociale, culturale, scientifica, economica e politica dell’Argentina» all’interno dell’Università aquilana e non solo, al fine di favorire lo scambio culturale tra le due nazioni e di potenziare la qualità della ricerca e della didattica sostenendo la cooperazione nazionale e internazionale.

Il volume affronta, in particolare, il tema migratorio: un argomento di urgente attualità, complesso e diversificato, cui si lega la storia contemporanea e la struttura economico-sociale di molte nazioni.

Anche l’emigrazione italiana in Argentina fra XIX e XX secolo fu un fenomeno di vaste proporzioni che portò nella “Repubblica del Plata” numerosi italiani in cerca di lavoro e di fortuna, maestranze non sempre qualificate ma, anche, tecnici, che con le loro competenze professionali contribuirono alla modernizzazione del territorio e allo sviluppo del Paese, e aziende che, con la loro cultura del lavoro, arricchirono l’economia e la produzione argentina.

I saggi raccolti nel volume, opera di studiosi appartenenti a istituzioni italiane e argentine, affrontano l’emigrazione degli italiani in Argentina spaziando dall’opera dei professionisti attivi nei settori dell’ingegneria, architettura, urbanistica, alla storia delle aziende metalmeccaniche italiane, a temi di natura sociale e culturale, quali la mescolanza linguistica del lessico dei migranti italiani e le storie, anche famigliari, legate ai movimenti migratori dalle maestranze provenienti dalle Marche e dall’Abruzzo. Studi che, dunque, restituiscono in una chiave multidisciplinare l’intreccio di relazioni tra Italia e Argentina in un periodo di profonde trasformazioni.

Il volume sarà presentato da Marcello Di Risio (professore ordinario di Costruzioni Idrauliche, Marittime e Idrologia e Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile-Architettura e Ambientale dell’Università degli Studi dell’Aquila) e da Ester Capuzzo (professoressa ordinaria di Storia contemporanea presso Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Lettere e Culture Moderne) alla presenza delle curatrici professoresse Simonetta Ciranna e Patrizia Montuori e della professoressa Donatella Strangio responsabile scientifica della collana Migrazioni/Migrations.

Modererà il dott. Gianni Lattanzio, responsabile stampa della Camera dei Deputati italiana.