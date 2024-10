Sulmona, lunedì firma accordo tra Comune e Agenzia regionale Protezione Civile

Sulmona, 3 ottobre- In occasione della sesta edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile (6-13 Ottobre), Lunedi prossimo, 7 Ottobre, in Aula Consiliare, alle ore 9.30, sarà firmato l’accordo di collaborazione tra l’Agenzia Regionale di Protezione Civile e il Comune di Sulmona che sancirà l’avvio della realizzazione del Polo Logistico Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo.

La firma dell’importante convenzione avverrà nell’ambito di un convegno dedicato alle tematiche che investono la prevenzione e la pianificazione territoriale. Tema del convegno sarà “Pianificazione e gestione logistica delle emergenze: aspetti cruciali per una risposta efficace in situazioni di crisi”.

Dott Mauro Casinghini, Direttore Agenzia regionale Protezione Civile

Un incontro in cui saranno affrontati diversi argomenti relativi sia alla gestione delle emergenze che alla conoscenza di strumenti che concorrono ad una corretta pianificazione territoriale quali la Microzonazione Sismica di Livello III.

Al seminario interverranno Mauro Casinghini, Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, Elvezio Galanti, professore del Dipartimento Scienze della Terra dell’Università di Firenze, Maria Basi, ingegnere dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, Alberto Pizzi, professore del Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell’Università di Pescara-Chieti. Le conclusioni dell’incontro saranno affidate all’Assessore all’Urbanistica, Sergio Berardi.

Per l’occasione sarà presentata la giornata di “Io non rischio”, curata dai volontari del Gruppo comunale di Protezione civile di Sulmona che si svolgerà Domenica 13 Ottobre, in Piazza XX Settembre, per informare i cittadini sulle buone pratiche di protezione civile.