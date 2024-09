Premio di Saggistica “Città delle Rose”, a Daniela D’Alimonte per “Parole d’Abruzzo”

lo scorso mese di maggio era stata ospite anche alla rassegna ” la primavera dei libri” di Bugnara

Daniela D’Alimonte mentre riceve il Premio “Città delle Rose”. A sx Antimo Amore

Sulmona, 29 settembre– Anche la Dirigente scolastica Daniela D’Alimonte tra i vincitori della 22esima edizione del Premio di Saggistica “Città delle Rose” di Roseto degli Abruzzi .

Proprio nella serata di ieri condotta dal giornalista Antimo Amore, la pescarese D’Alimonte ha ritirato il premio per “l’autore abruzzese” presso la Villa Comunale di Roseto degli Abruzzi per il lavoro di ricerca svolto nel volume “Parole d’Abruzzo” (Ianieri edizioni) con prefazione di Giovanni D’Alessandro, parte della collana “Comete – Scie d’Abruzzo” del Direttore di collana Peppe Millanta.Già lo scorso dicembre l’autrice aveva ritirato il premio in Campidoglio per il suo “Parole d’Abruzzo” al prestigioso Premio Nazionale dedicato al linguista Tullio De Mauro.

Nella motivazione di Dante Marianacci si legge in particolare: “Daniela D’Alimonte scava nel nostro splendido dialetto abruzzese alla ricerca di preziosi reperti, 27 parole iconiche, ognuna trascritta nella grafia dialettale, in quella dell’alfabeto fonetico ricostruisce l’etimologia con le derivazioni che ne conseguono spesso dalla basi latine e greche. Si tratta di parole che molto frequentemente non trovano l’esatto corrispettivo in italiano o vanno oltre l’italiano per l’espressività che l’autrice ha ricercato non solo nei dizionari classici ma prettamente sul territorio parlando con la gente”.

“È un libro che punta al cuore delle persone perché aiuta a riscoprire la propria abruzzesità” – spiega l’autrice e a testimoniare ciò, è la grande attenzione del pubblico verso questo lavoro di ricerca.”Parole d’Abruzzo” gode della fiducia de I Borghi più Belli d’Italia, Borghi Autentici, I Parchi Letterari e Parco Nazionale della Maiella.