 Intensa attività di controlli sul territorio dei Carabinieri

Sulmona, 29 settembre– Nelle giornate di venerdì e sabato, e nella nottata appena trascorsa i Carabinieri del Comando Provinciale di L’Aquila, in aggiunta ai servizi ordinari, hanno eseguito servizi di controllo del territorio nei comuni di Pratola Peligna, Magliano dei Marsi, Tagliacozzo, Pescasseroli e Roccaraso, mirati alla prevenzione e repressione dei reati in genere e al fine di garantire un elevato indice di sicurezza ai residenti di tali comuni.

Il servizio, che ha visto coinvolte le Stazioni competenti per territorio e i N.O.R. (Nucleo Operativo e Radiomobile) delle rispettive Compagnie Carabinieri, è stato eseguito presidiando le principali arterie stradali del territorio, ispezionando gli esercizi pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni imposte dall’A.G. agli arrestati domiciliari e ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza e/o prevenzione, vigilando sulla circolazione stradale e sul rispetto delle norme al codice della strada specialmente per quanto attiene l’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti per chi si mette alla guida di mezzi.

Nel corso del week-end sono stati controllati: 791 mezzi, identificate 1145 persone e contestate 17 contravvenzioni al codice della strada.

Durante il servizio dal carattere prettamente preventivo non sono mancati comunque i risultati di tipo repressivo infatti: