Sulmona, 25 settembre– In relazione ad alcune indiscrezioni apparse su alcuni organi di stampa, l’Assessore ai servizi scolastici Sergio Berardi, precisa che la data del 4 ottobre è per il momento l’obiettivo intorno al quale è impegnata l’Amministrazione per l’attivazione del servizio di refezione scolastica.

Per tale fine, assunta la disponibilità dell’Impresa aggiudicatrice, sono stati attivate tutte le procedure per il perfezionamento del contratto di appalto.