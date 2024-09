Fisco: Calenda, con bonus 100 euro governo vi regala soldi già vostri 

Sulmona, 22 settembre– “Cittadini italiani gioite. Il Governo ha deciso di farvi un regalino di Natale. Cento euro una tantum. Peccato che quelli siano già soldi vostri. Ma perché sottilizzare, accontentiamoci. Gli argini dei fiumi non si fanno; la sanità non si mette a posto e a quindici anni i ragazzi già sognano di andare all’estero. Ma la politica non serve a costruire servizi pubblici efficienti, serve a schierarsi al grido di ‘sono di destra’, ‘sono di sinistra’. E dunque ringraziate ‘Meloni Babbo Natale’ per questo regalino in più fatto a spese vostre. E ricordatevelo nell’urna mi raccomando”. Così il leader di Azione Carlo Calenda in un video sui social.