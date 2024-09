Cultura, via libera al Registro delle scuole musicali

Pescara, 6 set.(Nova) – Nasce il Registro regionale delle scuole di educazione musicale, lo strumento che permetterà alla Regione Abruzzo di avere davanti un quadro aggiornato delle associazioni e società che operano nel campo musicale e a queste ultime la possibilità di ottenere il riconoscimento regionale. Ad annunciare la nascita del Registro è l’assessore alle Attività culturali, Roberto Santangelo, che in questo modo ha dato seguito a quanto stabilito dalla legge regionale n. 30/2023 che, nell’intento di valorizzare le attività di educazione musicale all’interno del territorio regionale, ha previsto la realizzazione e gestione da parte della Regione di un registro ad hoc.“Il Registro – spiega l’assessore Santangelo – vuole disegnare un quadro completo e aggiornato di tutte quelle associazioni culturali in campo musicale che svolgono una fondamentale attività educativa, inclusiva e di alfabetizzazione sul territorio regionale. In ragione di questo, a seguito dell’iscrizione al registro, le associazioni e le società iscritte otterranno il riconoscimento regionale, indispensabile per avviare con l’Ente un rapporto di collaborazione culturale duraturo”.

Possono presentare domanda per l’iscrizione al Registro e ottenere il conseguente riconoscimento regionale, le imprese cultuali e creative operanti nel settore musicale, le scuole civiche comunali e le scuole private. “L’iniziativa – prosegue l’Assessore – rientra in quel generale processo di semplificazione amministrativa che questa Giunta sta portando avanti in diversi settori amministrativi: dall’istruzione alla promozione culturale e a breve anche nella formazione”.Sulla stessa frequenza d’onda anche il consigliere regionale Vincenzo D’Incecco, primo firmatario della legge regionale 30/2023 approvata all’unanimità dal Consiglio regionale. “Sono soddisfatto che tale iniziativa, frutto di un mio progetto di legge, veda la luce. Non solo infatti andrà a valorizzare le scuole di musica e fornirà un utile strumento a garanzia della qualità dell’offerta educativa, ma soprattutto riporta l’Abruzzo in linea con le altre regioni che già da tempo hanno adottato un registro delle scuole di educazione musicale”. L’adesione al Registro regionale può essere presentatafino alle ore 14 di venerdì 5 ottobre 2024esclusivamente on line sullo sportelo digitale della Regione Abruzzo