La vicenda dell’abbattimento dei cervi un vero ‘caso’ politico dell’estate

Il Consigliere Alessio Monaco ha chiesto la revoca delle delibere della Giunta regionale-

Sulmona,21 agosto-Alessio Monaco, Capogruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra chiede la revoca delle delibere di Giunta regionale che prevedono l’abbattimento dei cervi nella nostra regione. “Ci batteremo ad ogni livello – aggiunge Monaco – perché non venga attuata questa azione di sterminio degli animali. Siamo lieti che anche una parte della maggioranza politica che sostiene il Governo regionale abbia compreso che la salvaguardia dell’ambiente è fondamentale per la nostra sopravvivenza. Siamo perfettamente in sintonia con le posizioni espresse dal WWF e ci confronteremo in Regione, con la Giunta, per scongiurare questi provvedimenti che sono in contrasto con ogni criterio di buonsenso e civiltà”