Emigrazione: Santangelo riceve compagnia folkloristica argentina in tournée in Abruzzo

Pescara, 9 ago. – Con una breve cerimonia presso la sede della Regione a Pescara, l’assessore alla Cultura, Roberto Santangelo, ha portato il saluto dell’intera regione alla compagnia folkloristica argentina “Compagnia tradizionale Val d’Abruzzo” in tournée in Abruzzo. La compagnia ha in programma una serie di concerti ed esibizioni ed è composta da figli di emigranti abruzzesi in Argentina.

“La compagnia – ha detto l’assessore Santangelo, che nella passata legislatura era vicepresidente del Cram (Consiglio regionale abruzzesi nel mondo) – è composta da figli di emigranti di seconda e terza generazione e la loro presenza nella nostra regione testimonia il legame che i figli di emigranti mantengono con la nostra terra e che viene tramandato di generazione in generazione”. Il gruppo folkloristico argentino si è aggiudicato un bando promosso dal Cram che prevede un contributo economico per progetti promossi dalle associazioni di abruzzesi all’estero regolarmente riconosciute.

“E’ importante mantenere e consolidare il legame degli abruzzesi con la propria terra d’origine – ha ribadito Santangelo – ancor di più poi se a promuovere iniziative del genere sono associazioni che sono composte da figli di emigranti abruzzesi. Il timore che con il passare del tempo e con il ricambio generazionale si perda il legame con l’Abruzzo è più che mai fondato, ma in questo caso la presenza in Abruzzo di giovani che sono nati e vivono in Argentina dà valore al lavoro che sta portando avanti il Cram e conferma come il seme della memoria degli emigranti abruzzesi, che nei primi anni del Novecento si sono trasferiti all’estero per diversi motivi, abbia trovato terreno fertile proprio nelle nuove generazioni