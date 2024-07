Centrosinistra: Renzi, alleanza possibile con Schlein e Conte 

Sulmona,19 luglio– Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in una intervista al “Corriere della Sera” parla del suo abbraccio con Schlein: “E’ stato bello giocare insieme per dare una mano agli ospedali pediatrici. L’abbraccio nasce dal fatto che avevamo fatto una grande azione e Elly aveva segnato anche grazie al mio assist. Peccato il gol annullato per fuorigioco”. Non sembra solo calcio. In molti vedono la nascita di un nuovo rapporto tra Pd e Italia Viva: “Si’. Forte del successo alle Europee, il Pd di Schlein ha detto: vogliamo costruire l’alternativa e per farlo non mettiamo veti. Questo significa che cade il veto che su di noi era stato messo nel 2022. Ma anche noi abbiamo un obbligo, allora: non possiamo mettere veti sugli altri, a cominciare dai Cinque Stelle. Il no ai veti non puo’ che essere reciproco.

Noi – aggiunge l’ex premier – alle Europee abbiamo sfiorato il 4 per cento e dunque abbiamo un consenso che alle prossime politiche puo’ fare la differenza in almeno una trentina di collegi marginali. Saremmo decisivi. Per noi e’ tempo di scelte. O si riapre la partita del Terzo Polo o si prende atto che il centro e’ decisivo solo se si allea in modo strutturale”.