Weekend in Falesia ad Anversa Degli Abruzzi. 

I prossimi 6 e 7 luglio, si terrà un corso base di arrampicata sportiva sulla parete attrezzata della Riserva Regionale e Oasi WWF Gole del Sagittario di Anversa degli Abruzzi .

Anversa, 29 giugno– Il primo fine settimana di luglio sarà all’insegna dello sport in natura e di fatto darà il via al calendario estivo proposto dalla Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF Gole del Sagittario di Anversa degli Abruzzi. Il 6 e 7 luglio, alle ore 15:30, è in programma il corso base di arrampicata a cura del Maestro e guida alpina Giampiero Di Federico. L’attività è rivolta a tutti, da chi ha intenzione di avvicinarsi all’arrampicata a chi vuole passare dall’esperienza indoor al contatto con la roccia. È indicata per adulti e bambini a partire dagli 8 anni.

La falesia, situata in località “Le Renicce” al km 19 della SR479 che da Anversa conduce a Scanno, venne inaugurata nel 2017. Con le sue 15 vie di risalita, individuate ed attrezzate proprio dall’esperto Giampiero Di Federico, consente di arrampicare in condizioni di massima sicurezza, vivendo le emozioni che solo il praticare sport a stretto contatto con la natura può regalare.

Di Federico è un alpinista e scrittore abruzzese di comprovata esperienza, noto per le sue imprese sul Gran Sasso d’Italia e sulle Alpi, insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica italiana per meriti alpinistici nel 2022.

Per gli aderenti al corso base di arrampicata sarà possibile scegliere di prendere parte ad uno solo o ad entrambi i pomeriggi con una quota di iscrizione pari ad Euro 15 al giorno per persona. L’attrezzatura necessaria verrà fornita direttamente da Di Federico qualora i partecipanti ne avessero bisogno.

Indossata l’imbracatura inizierà un’avventura meravigliosa, che offre la possibilità di condividere emozioni, aumentare la fiducia in sé stessi e donare tanto divertimento.

Per questioni organizzative è necessaria l’iscrizione che potrà essere effettuata contattando il numero 340 6650939.