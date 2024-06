Premierato: Occhetto, è fine della centralità del Parlamento 

SULMONA-Oggi sono contrario anche a quel progetto che veniva chiamato ‘sindaco d’Italia'”. Lo afferma Achille Occhetto ultimo segretario del Pci e primo del Pds, in una intervista al ‘Corriere della Sera’. “Quando si fanno le proposte istituzionali si deve tenere conto dei cambiamenti. Allora i partiti erano molto forti. Oggi siamo entrati nell’era del populismo e del leaderismo che hanno messo in secondo piano la funzione dei partiti. Se vogliamo ridare un’anima alla politica bisogna lavorare tutti insieme e ridare centralità ai partiti politici e allo stesso tempo educare i cittadini italiani a scegliere non in base alle persone ma in base ai programmi e alle idealità”, spiega Occhetto. “Il premierato proposto dalla maggioranza di fatto – sottolinea – cancella il valore dei partiti proprio perché come tutti sanno si pensa di corredarlo di una legge elettorale secondo la quale se il premier vince con il 28% trascina tutta la coalizione che l’ha sostenuto fino ad arrivare alla maggioranza assoluta. A quel punto è chiaro che è la fine della centralità del Parlamento, è la fine dei pesi e dei contrappesi presenti nella nostra Costituzione, e questo mutamento si riverbera sui principi fondamentali della Carta costituzionale perché annebbia e rende inefficaci i capisaldi dello stato di diritto a partire dalla divisione dei poteri e dai necessari contrappesi sociali e politici per sostituirlo con il rapporto diretto del popolo con il capo.