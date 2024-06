Sociale: assegno in favore di persone in condizione di disabilità gravissima. Ecco le condizioni 

L’iniziativa riguarda i residenti in uno dei Comuni dell’ADS n. 4 Peligno (Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Cansano,Campo di Giove, Cocullo, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna,Prezza, Raiano, Roccacasale, Scanno, Sulmona, Villalago e Vittorito)

Sulmona, 25 giugno– Possono presentare istanza di accesso all’assegno di cura coloro che all’atto della presentazione sono:1) Residenti in uno dei Comuni dell’ADS n. 4 Peligno (Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Cansano,Campo di Giove, Cocullo, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna,Prezza, Raiano, Roccacasale, Scanno, Sulmona, Villalago e Vittorito);

2) non ricoverati in strutture residenziali;

3) beneficiari/e di indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18

4) versano in condizione di disabilità gravissima comprovata

Gli assegni di cura disabilità gravissima sono incompatibili con il godimento nello stesso periodo

temporale dei seguenti contributi:

– Assegno di Vita indipendente ai sensi L.R. 23/11/2012 n. 57;

– contributi regionali a favore dei caregiver che assistono i minori in età pediatrica affetti da

malattie rare ai sensi della Legge n. 43/2016;

– altre prestazioni economiche nazionali e regionali aventi le medesime finalità (come ad esempio

prestazione prevalente nell’ambito del Bando INPS Home Care Premium 2019).

La domanda dovrà essere debitamente compilata, completata di tutta la documentazione prevista, e dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 24 Luglio, alle ore 14, in una delle seguenti modalità:

– a mano all’Ufficio Protocollo dell’ECAD n. 4 (Comune di Sulmona)

– per pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it

– per mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.sulmona.aq.it

Alla domanda, regolarmente sottoscritta, devono essere allegati i seguenti documenti:

 Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE socio-sanitario ai sensi dell’art. 6 DPCM

153/2013) /minorenni in corso di validità;

 Certificazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92 o certificazione di invalidità con

diritto all’indennità di accompagnamento (L508/88);

Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente/persona assistita;

Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente/Caregiver familiare

Titolo di soggiorno, se cittadino straniero

Copia del decreto di nomina di tutela, di curatela o di amministrazione di sostegno.

In caso di beneficiario di assegno di disabilità gravissime nelle annualità precedenti occorre copia della certificazione compilata dal medico curante o altri organismi sanitari o socio-sanitari competenti.

Nella presente certificazione dovranno necessariamente essere riportati i punteggi delle scale di valutazione. In caso di nuova istanza va presentata copia compilata da una struttura sanitaria pubblica e specialistica attestante l’accertamento della patologia determinante la condizione di disabilità gravissima, così come del grado di non autosufficienza/gravità con firma autografa del medico specialista e timbro dellastruttura sanitaria. Nella presente certificazione dovranno necessariamente essere riportati i punteggi delle scale di valutazione. Non saranno accettate certificazioni esclusivamente a firma del medico di base.

Per ulteriori dettagliate informazioni visionare il sito istituzionale del Comune di Sulmona