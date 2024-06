Domani tornerà a riunirsi il Consiglio regionale

Sulmona, 25 giugno– Il Consiglio regionale, convocato dal Presidente Lorenzo Sospiri, tornerùà a riunirsi domani, mercoledì 26 giugno, alle ore 11, nell’Aula “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo.

All’ordine del giorno dei lavori le interpellanze: “Situazione dell’hospice di Lanciano e della rete delle cure palliative in provincia di Chieti” (a firma del consigliere Paolucci); “Procedura di valorizzazione area Ex Fea – Via Lungomare Matteotti Pescara” (Blasioli); “Compartecipazione al Premio Internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzio” (Cavallari); “Centri per l’impiego regionali” (D’Amico). Successivamente, sarà esaminato il Progetto di legge “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019”.