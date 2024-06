Villalago: rinnovo della convenzione tra il Comune e l’Associazione “Il guardiano della natura”

Per lo svolgimento delle attività di tutela ambientale,ittica e zoofila

Il sindaco di Villalago Gatta( al centro) con il Presidente D’Alessandro

Villalago, 15 giugno– Presso il Comune di Villalago, si è proceduto questa mattina al rinnovo della stipula di una Convenzione tra il Comune, rappresentato dal Sindaco Fernando Gatta e “Il Guardiano della Natura” Regione Abruzzo, ETS, rappresentata dal Presidente Regionale, Dr. h.c. Venanzio D’Alessandro.

L’accordo, deliberato dalla Giunta comunale il 12 giugno 2024, affida all’Associazione “Il Guardiano della Natura” le tipiche attività di tutela ambientale, ittica e zoofila che saranno regolarmente svolte, come già praticato in passato, in pieno spirito di collaborazione e supporto al Sindaco del Comune di Villalago ed al Servizio Comunale di Vigilanza per l’anno 2024.

L’espletamento di tali attività, che saranno preventivamente concordate e pianificate tra le parti, sentito il Sindaco ed informati gli altri organi di vigilanza e le forze dell’ordine presenti sul territorio comunale, rientrano nelle principali finalità statutarie dell’Associazione che, con i propri “Guardiani della Natura”, tutti Volontari, costituisce ormai un presidio di riferimento per le Autorità locali per lo svolgimento delle attività complementari di monitoraggio del territorio volto alla prevenzione ed alla rilevazione di eventuali violazioni ambientali o maltrattamenti verso gli animali.

Piena soddisfazione da parte del Sindaco Gatta e del Presidente D’Alessandro per il rinnovo della Convenzione, frutto di una visione condivisa verso le tematiche legate alla tutela ambientale, che poggia le basi su di un solido rapporto di proficua collaborazione tra le parti che dura ormai da diversi anni.

Questa comunità”, afferma D’Alessandro, “che si distingue per aver da tempo incentivato e consolidato un concreto impegno sul versante della tutela ambientale a tutto campo, costituisce un virtuoso modello e merita senz’altro di poter contare sul nostro incondizionato supporto, attraverso la nostra opera di Volontariato, per lo svolgimento delle regolari attività tipiche legate al monitoraggio e al controllo volte alla prevenzione e al contrasto di eventuali violazioni ambientali”.

L’auspicio è che l’esempio virtuoso dell’Amministrazione Comunale di Villalago (AQ) possa essere presto seguito anche altre realtà comunali, nell’ottica di perseguire il prioritario obiettivo di tutelare nella misura massima possibile la buona conservazione degli ecosistemi dei nostri territori, attraverso la pratica di costanti attenzioni verso la cura della biodiversità e l’osservanza delle basilari regole del vivere civile che non possono prescindere dal rispetto dell’ambiente.