Di Girolamo (M5S): Infinita tristezza per quanto accaduto a Montesilvano. 

Sulmona, 15 giugno-“Sono notizie che non si vorrebbero mai sentire quelle che hanno sconvolto e gettato nello sconforto la città di Montesilvano e tutti i nostri territori: una mamma e una bambina investite da un treno.Come tutti, aspetto che si faccia piena luce sulle dinamiche dell’accaduto. Rivolgo un pensiero anche al macchinista del convoglio, che non ha potuto far nulla per evitare la tragedia. Non ci sono parole, solo tanta tristezza. Esprimo ai familiari delle vittime profondo cordoglio e sincera vicinanza”.

Così in una nota la senatrice sulmonese Gabriella Di Girolamo.