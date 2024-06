Cuperlo: brutto clima, creato da questa destra

Sulmona,14 giugno- “Un clima così brutto non l’avevo mai registrato”. Lo dice, intervistato dalla Stampa, il deputato Pd Gianni Cuperlo, in merito alla rissa in Aula alla Camera. “Non è l’episodio in sé, per quanto gravissimo, piuttosto il motivo per cui si è arrivati a tanto” aggiunge.

Per Cuperlo, “il motivo è che al governo c’è una destra che ha una precisa eredità culturale e politica, peraltro mai rinnegata. Una destra che, arrivata al potere, cerca il suo riscatto, la sua vendetta storica. E, in questo anno e mezzo di consuetudine con il potere, ha cambiato atteggiamento e ha rotto i freni inibitori. Hanno sdoganato tutto, la violenza e la prevaricazione come strumenti di lotta politica”. Secondo Cuperlo, la premier Meloni “non può controllare gli istinti più profondi e i gesti scomposti dei suoi. È chiaro che con quel comportamento hanno danneggiato il governo e l’immagine del nostro Paese”.