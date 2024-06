Questa sera a Sulmona “The Door to Your Talent”,un palcoscenico per giovani talenti

organizzato dall’Associazione Luce nel Mondo in collaborazione con la Diocesi di Sulmona-Valva,nel cortile dell’Episcopio, vedrà protagonisti quarantasei giovani artisti, tra musicisti, cantanti, ballerini e artisti visivi, provenienti da diverse scuole e accademie della zona.

Sulmona,14 giugno– Oggi – Venerdì 14 giugno, il cortile dell’Episcopio di Sulmona si trasformerà in un palcoscenico vibrante per celebrare la creatività e il talento dei giovani del territorio. L’evento, organizzato dall’Associazione Luce nel Mondo in collaborazione con la Diocesi di Sulmona-Valva, dal titolo “The Door to Your Talent”, vedrà protagonisti quarantasei giovani artisti, tra musicisti, cantanti, ballerini e artisti visivi, provenienti da diverse scuole e accademie della zona.

“Siamo entusiasti di poter offrire questa opportunità ai giovani talenti del nostro territorio”, ha dichiarato Mons. Fusco, Vescovo di Sulmona-Valva. “Questa serata è un’occasione per valorizzare il loro impegno, la loro dedizione e la loro passione per la musica e la danza. È anche un modo per trasmettere un messaggio di speranza e di positività alle nuove generazioni”.

La serata prenderà il via con le note della Piccola Orchestra dell’Accademia Musicale dell’Alto Sangro, diretta dal Maestro Francesco Mammola, seguita dal coro degli allievi del laboratorio Canto Lab di Vittorito, diretti dalla Maestra Rosanna Di Lisio. Al pianoforte si alterneranno Giuseppe Mazzocca, Matteo Di Cato, Antonio M. Spinosa, Claudio Del Boccio, Francesco Settevendemmie, mentre tra i solisti si esibiranno gli allievi della Scuola Popolare di musica di Sulmona, dell’Acme Music Academy di Raiano, della Music Lab di Montesilvano e della Sound and Soul di Avezzano: Marialaura Pizzofferrato, Chiara Tirimacco, Fabiana Petrella, Riccardo De Simone, Azzura Lucente, Martina Leonardi, Sara Di Bartolo, Francesco Moca e Chiara Gorlero.

Oltre alle melodie, la serata sarà arricchita da esibizioni di danza a cura della Music & Dance di Ada Di Ianni e della Zeus Danza ASD.

Con la conduzione di Matteo Mascetta, Francesca Imbastaro e Valentina Gerosolimo, “The Door to Your Talent” si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli amanti dell’arte e della cultura. A partire dalle ore 21.00, lo spettacolo sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della Diocesi di Sulmona Valva, offrendo la possibilità di assistere alle esibizioni anche a distanza.

“Questa serata è un segno di speranza per il futuro e una testimonianza della vivacità culturale della nostra comunità” dichiara Angela De Magistris, Presidente dell’Associazione Luce nel Mondo. “Questo evento è un’occasione per celebrare la creatività e l’impegno dei nostri giovani, e per incoraggiarli a perseguire i loro sogni”.