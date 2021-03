Scossa di terremoto avvertita anche a Sulmona

Sulmona, 27 marzo. Una scossa terremoto di magnitudo 5.6 e’ stata avvertita alle 14.47 nell’Adriatico centrale, con una profondita’ stimata pari a 5 chilometri in mare aperto. Ne da’ notizia l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

Il sisma e’ stato avvertito in Abruzzo, Molise e Puglia, in particolare nelle localita’ della costa. Al momento non si registrano danni a cose o persone. Una seconda scossa sempre nell’Adriatico centrale e’ stata localizzata dalla sala sismica dell’Ingv di Roma alle 15 con una magnitudo di 4.1 a 7 chilometri di profondita’. Ne sono seguite poi altre di magnitudo compresa tra 4.1 e 2.6. “La scossa risulta avvertita dalla popolazione – sottolinea in un tweet il dipartimento della Protezione civile -. La sala e’ in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio”. A Sulmona la scossa è stata avvertita chiaramente sopratutto nei piani alti delle abitazioni ( h. 15,30)