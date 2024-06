Sulmona, 13 giugno-“Io sono stato colpito allo sterno. Poi sono crollato per questo. Ovviamente so benissimo chi mi ha colpito. Ho rivisto anche le immagini per accertare il tutto”. Così Leonardo Donno, deputato del Movimento 5 Stelle, ad Agorà su Rai3, dopo la bagarre di ieri alla Camera.

“Io non ho sentito una parola di presa di distanza di un esponente della maggioranza o del governo. E questo quello che fa vergognare e fa indignare i cittadini”, ha aggiunto.