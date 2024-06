Presentata  in Prefettura, all’Aquila, la campagna di sensibilizzazione all’uso consapevole dell’ambiente montano.  

L’Aquila, 12 giugno – Conferenza stampa questa mattina all’Aquila del Prefetto Giancarlo Di Vincenzo per presentare i contenuti della Campagna si sensibilizzazione “Montagna Sicura”, avente lo scopo di informare gli utenti della montagna sui rischi presenti in ambiente montano e sulle precauzioni da adottare per evitarli.

Con l’occasione è stato presentato un opuscolo informativo che sarà distribuito nei luoghi di maggiore frequentazione con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità della prevenzione rispetto ai comportamenti e alle regole di sicurezza da adottare durante le escursioni in montagna.

Il Vademecum è stato redatto in collaborazione con l’Agenzia Regionale Abruzzo di Protezione Civile, il Comune dell’Aquila, la Questura; il Gruppo Carabinieri Forestale, i Comandi provinciali della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, il Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, il Club Alpino Italiano, i Parchi Nazionali Abruzzo Lazio e Molise, Gran Sasso – Monti della Laga e della Maiella e il Parco Naturale Regionale Sirente Velino.

Nel corso della conferenza stampa è stata sottolineata l’importanza della prevenzione da attuare, oltre che con la diffusione dell’opuscolo, anche con l’organizzazione di corsi specifici e di iniziative varie di sensibilizzazione rivolte sia alla popolazione, in specie a quella giovanile, che agli esperti frequentatori della montagna.

Il Prefetto, infine, ha auspicato che una maggiore consapevolezza dei comportamenti da adottare nella montagna aquilana, potrà far vivere a tutti in maniera virtuosa un patrimonio naturalistico unico nel suo genere.