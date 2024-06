Europee, il Pd batte FdI nel meridione: ma non nelle isole 

Sulmona,10 giugno- – Il Partito democratico batte Fratelli d’Italia nella circoscrizione elettorale del Meridione. In Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia e Calabria ha raccolto oltre un milione e 100mila voti per un dato percentuale che supera il 24,5. Capofila dell’affermazione è certamente il sindaco di Bari, Antonio De Caro che ha avuto oltre 450mila preferenze, superando la stessa presidente del Consiglio. Forza Italia è invece il primo partito in Sicilia, con più del 23 per cento dei voti complessivi.