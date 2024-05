Un mega sogno e novantotto euro

Alessio Masciulli, della Masciulli Edizioni ha iniziato così

Sulmona,30 maggio-Sabato 1° giugno in via Buccardi 33, alle ore 16:00 presso Giulianova ci sarà il taglio del nastro della nuova sede della Masciulli Edizioni.

La strada che ha condotto a questo appuntamento imperdibile, è sicuramente originale, per non dire spregiudicata. Nel 2017, le somme a disposizione del giovane Alessio Masciulli di Catignano ammontavano realmente a novantotto euro. A fare cifra, altresì, sogni, positività, volontà e tenacia da vendere e da esportare. Molto si riponeva sulla disponibilità a due cifre, tanto da crearne una collana intitolata, Collana 98 euro.

L’audacia e il coraggio non si improvvisano, vanno solo rintracciati nel tempo e negli accadimenti. Quello che oggi per tutti è l’editore positivo ed evolutivo, altri non è che un ragazzo a cui la vita ha riservato chiamate forti e formative, che ha saputo affrontare e ascoltare.

Nel 2008 Alessio Masciulli dava alle stampe il suo primo libro, intitolato, Credevo Bastasse Amare, unavera fatica letteraria, figlia di un cuore sanguinante, perso, solo, impaurito, ma mai reso. L’editore Masciulli ha pubblicato Credi in Me, Mandami una Farfalla, Voglia di Evoluzione e ha composto centinaia di poesie.

L’inizio editoriale del 2017 va rintracciato nelle esperienze dirette e personali che, l’Alessio Masciulli scrittore, ha riscontrato per la pubblicazione del suo primo romanzo, nella complessità della promozione e nelle asperità del mondo della scrittura nel suo complesso. Da ciò la voglia di creare una casa editrice vicina agli scrittori, sempre presente, sensibile e dalle dimensioni umane, lontana dai numeri e dagli schemi globalizzati, improntata a “vendere e diffondere” emozioni, a incentivare sogni e a raccontare l’unicità della vita.

Tutto ciò è accaduto e si è moltiplicato, un continuo “prendetene e mangiatene tutti” trasfuso nel mondo dei libri e della cultura. Guai ad immaginare una promozione e una vendita di testi ordinaria e scontata, sempre a stravolgere e a cimentarsi l’attività di Alessio Masciulli. Dalla piccola e modesta sede di Catignano ha lanciato format sui social nel periodo della pandemia da Covid 19, per erogare vicinanza e condivisone, pur nella distanza e nel buio di un frangente sconosciuto e spettrale. Sempre da Catignano, nel 2021 è partito Il Primo Cammino Letterario Italiano, il primo di una lunga e variegata serie. Autori, chilometri, paesi, lettori, mezzi di trasporto, salotti letterari e storie di vita si sono unite in un matrimonio che più volte l’anno ha rinnovato promesse e intenti, dinnanzi ad un altare fatto di libri e penne.

Accaldata e sicuramente abbronzata, la consegna dei libri sulle spiagge durante l’estate, effettuata direttamente da Alessio Masciulli, a cavallo di una bicicletta, ai bagnanti richiedenti.

Una casa, prima che una casa editrice che ha accolto, fra gli altri autori importanti come il giornalista Gianni Maritati, il Maestro Pier Francesco Pingitore, riservando sempre un giardino fiorito e ombreggiato ad autori abruzzesi esordienti, offrendo un pasticcino a scrittori portatori di storie autentiche, scritte col cuore e vogliosi di sconfinare in ogni dove attraverso i libri. Sicurezza, le pareti della Masciulli Edizioni, devono averla ispirata anche all’autore anonimo del romanzo All’ombra della neve, altrimenti mai vi avrebbe fatto ritrovare, nei pressi, un manoscritto in cerca di pubblicazione.

Tutto questo non merita, forse, un ampliamento di sede?

Ecco perché, sabato 1° giugno, a Giulianova, in via Buccardi 33, alle ore 16:00 ci sarà una grande festa, festa che non bisogna perdersi e che, Alessio Masciulli ha iniziato nel momento in cui ha deciso che i sogni devono prendere aria, vanno alimentati di pane e volontà, necessitano di intemperie e di sole, gli va concesso qualche capriccio e se capitano degli imprevisti, il tempo e la bellezza interiore saranno la convalescenza adatta per la guarigione e per il vaccino. Insomma, tutto per sé e tutto per gli altri!

Di per sé, e di per gli altri, è fatto il sogno della Masciulli Edizioni che sta aprendo un nuovo cantiere in quel di Giulianova. Risaputo che i nuovi cantieri altri non sono che l’impasto lievitante per nuovi e più trasgressivi sogni. Di lievito madre siano i nuovi giorni della Masciulli Edizioni, di Alessio Masciulli, della compagna, sostenitrice e motivante Maria Aurelio, e dei libri di chiunque e nell’ovunque.

Cesira Donatelli