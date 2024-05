 Sulmona: domani torna a riunirsi il Consiglio comunale

Sulmona, 30 maggio- Convocato dal Presidente dell’Assemblea civica Cristiano Gerosolimo il Consiglio comunale di Sulmona tornerà a riunirsi domani mattina, con inizio alle ore 9, per discutere del problema della Cittadella della sicurezza e della interrogazione riguardante il progetto per la ristrutturazione con demolizione, ricostruzione e cambio destinazione d’uso in residenziale di un fabbricato sito in Via Tratturo .

Si tratta di due argomenti di particolare interesse che negli ultimi tempi hanno vivacizzato il dibattito politico a Palazzo San Francesco e che sicuramente anche in questa occasione non risparmieranno un confronto serrato fra le diverse formazioni